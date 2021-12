Chi sono i Gazosa: membri e Jessica Morlacchi e che fine hanno fatto (Di giovedì 2 dicembre 2021) I Gazosa sono stati un gruppo musicale pop rock italiano, formatosi a Roma nel 1998 dall’incontro dei quattro giovanissimi, tra gli 11 e i 14 anni, prodotto e portato al successo da Caterina Caselli. La formazione iniziale era la seguente: Jessica Morlacchi (voce, basso e di fatto leader del gruppo, di 11 anni), Valentina Paciotti (tastiere, 13 anni), Federico Paciotti (chitarra, 11 anni) e Vincenzo Siani (batteria, 12 anni). Insieme i quattro registrano una cover di Mamma Mia degli ABBA nel 1999. Cambiano nome in Eta Beta, come il famoso personaggio Disney, e poi in Zeta Beta, gravitando attorno al mondo del Disney Club. Ma è con Caterina Caselli che raggiungono la popolarità. Il 2001 è l’anno del loro massimo successo: partecipano al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Istati un gruppo musicale pop rock italiano, formatosi a Roma nel 1998 dall’incontro dei quattro giovanissimi, tra gli 11 e i 14 anni, prodotto e portato al successo da Caterina Caselli. La formazione iniziale era la seguente:(voce, basso e dileader del gruppo, di 11 anni), Valentina Paciotti (tastiere, 13 anni), Federico Paciotti (chitarra, 11 anni) e Vincenzo Siani (batteria, 12 anni). Insieme i quattro registrano una cover di Mamma Mia degli ABBA nel 1999. Cambiano nome in Eta Beta, come il famoso personaggio Disney, e poi in Zeta Beta, gravitando attorno al mondo del Disney Club. Ma è con Caterina Caselli che raggiungono la popolarità. Il 2001 è l’anno del loro massimo successo: partecipano al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il ...

Advertising

CarloVerdelli : “Uomo bianco, stavolta no, non ti lascerò il mio posto al centro del bus. E non perché oggi sono una nera più stanc… - FBiasin : Ripetiamo tutti assieme: Le #plusvalenze sono una cosa bella. Le #plusvalenze sono una cosa bella. Le #plusvalenze… - chiellini : Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi h… - CoronaLupo : RT @Assia62A: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Mi scusi..io sono invalida al 75%grazie all'#Inps ,ho un carcinoma,un tumore del sangue e la col… - Tiziana1897 : RT @ilciccio67: La cosa che faccio veramente fatica a sopportare sono le lezioni di morale da parte degli interisti. E quindi, lancio l'enn… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Max Biaggi e Francesca Semenza non si nascondono più: il post Chi è Francesca Semenza: modella e attrice Francesca Semenza è già mamma di Leon , 5 anni, e come ... Ines e Leon (porta lo stesso nome, curiosamente, del bambino della fidanzata) sono i due figli che ...

Vaticano. Parigi, il Papa accetta la rinuncia di Aupetit "Chi mi conosceva allora, e che condivide con me la mia vita quotidiana, può certamente ... Questo errore l'ho confidato al mio direttore spirituale e le autorità ecclesiastiche ne sono state messe al ...

Provinciali, chi sono i veri padroni del vapore AlessioPorcu.it Roma invasa dai rifiuti. Secondo bonus Ama per i netturbini A scalare poi 260 euro a chi manca 3 giorni e 200 a chi ne manca 5 ... A maggior ragione oggi che ci sono nuovi impianti e nuove stazioni di trasferenza. Eppure, i cassonetti continuano a sembrare ...

Violenza sulle donne, il Centro Ldv di Modena compie 10 anni: oltre 400 uomini seguiti dalla nascita del servizio Sono oltre 400 gli uomini seguiti dal Centro ‘Liberiamoci ... La rete dei servizi comprende adesso anche centri come il nostro che lavorano con chi agisce i comportamenti violenti. Abbiamo visto in ...

è Francesca Semenza: modella e attrice Francesca Semenza è già mamma di Leon , 5 anni, e come ... Ines e Leon (porta lo stesso nome, curiosamente, del bambino della fidanzata)i due figli che ...mi conosceva allora, e che condivide con me la mia vita quotidiana, può certamente ... Questo errore l'ho confidato al mio direttore spirituale e le autorità ecclesiastiche nestate messe al ...A scalare poi 260 euro a chi manca 3 giorni e 200 a chi ne manca 5 ... A maggior ragione oggi che ci sono nuovi impianti e nuove stazioni di trasferenza. Eppure, i cassonetti continuano a sembrare ...Sono oltre 400 gli uomini seguiti dal Centro ‘Liberiamoci ... La rete dei servizi comprende adesso anche centri come il nostro che lavorano con chi agisce i comportamenti violenti. Abbiamo visto in ...