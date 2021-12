Chi è Margot Robbie | età | altezza | fisico | marito | figli | film | Tonya | Instagram

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 2 dicembre 2021)è un’attrice e produttrice cinematografica australiana di grande successo. Nota per il ruolo nel“The Wolf of Wall Street”, è una delle donne in maggiore ascesa nel jet set internazionale.ha 31 anni ed è sposata con Tom Ackerley, un aiuto regista. I due si sono conosciuti sul set di “Suite francese” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.