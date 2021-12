Chi è Hell Raton? Età, origini, canzoni, fidanzata e Instagram (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rapper di successo conosciamo meglio Hell Raton, giudice di X Factor 2021: dall’età, alle sue origini, per passare alla carriera e le canzoni, la fidanzata e dove seguirlo su Twitch e Instagram. Chi è Hell Raton Nome e Cognome: Manuel Zappadu (in arte Hell Raton)Data di nascita: 14 maggio 1980Luogo di Nascita: OlbiaEtà: 41 anniAltezza: 1 metr e 75 centimetriPeso: Informazione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rapper di successo conosciamo meglio, giudice di X Factor 2021: dall’età, alle sue, per passare alla carriera e le, lae dove seguirlo su Twitch e. Chi èNome e Cognome: Manuel Zappadu (in arte)Data di nascita: 14 maggio 1980Luogo di Nascita: OlbiaEtà: 41 anniAltezza: 1 metr e 75 centimetriPeso: Informazione L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

sportli26181512 : X Factor, ultima eliminazione in vista della finale. Stasera su Sky: Ci si gioca tutto tra i roaster di Emma, Hell… - swiftjimn : ma poi come se fosse illegale riprendere gli artisti quando sei al concerto cioè il telefono è mio ho pagato e se f… - Francesc_hell : RT @arlottoak: Chi paga Spotify Premium è un coglione, buona giornata a tutti - aaaaah123345 : @iltrumpo @Francesc_hell Sul 'non te la prendere' posso capire, ci sta non avere la risposta pronta. 'Sono esperien… - Francesc_hell : @Ebrimaismo chi è Florenzi? -