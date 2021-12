Cessione Inter, clamoroso ribaltone: “La settimana prossima l’annuncio” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Imminente la Cessione dell’Inter al Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita: trattativa con Steven Zhang già chiusa. ribaltone imminente in casa Inter. L’attuale presidente Steven Zhang infatti, come riportato su Twitter dal giornalista KelloSamuel, sarebbe infatti ad un passo dal cedere le quote di maggioranza del club al Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Imminente ladell’al Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita: trattativa con Steven Zhang già chiusa.imminente in casa. L’attuale presidente Steven Zhang infatti, come riportato su Twitter dal giornalista KelloSamuel, sarebbe infatti ad un passo dal cedere le quote di maggioranza del club al Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : #Marotta -Sfatiamo il mito che #Zhang abbia voluto vendere a tutti i costi #Lukaku -Cessione club? Falso -In arrivo… - ilio_3 : RT @Delu90Inter: Adesso che è venuto fuori che l'Inter non è indagata per la questione falsi in bilancio, la lanciamo una bella querelina p… - Delu90Inter : Adesso che è venuto fuori che l'Inter non è indagata per la questione falsi in bilancio, la lanciamo una bella quer… - ___Cre___ : @marblackbluety si hai ragione. Per me l'inter ha fatto solo uno sbaglio quest'anno ed è in mercato ossia la cessio… - fwmurnau_ : @Inter_Scout @AnStorti 30 o + per David tutta la vita. Accetto pure una cessione per David -