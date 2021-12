Ceferin: «Superlega cinica. I club dell’ECA si impegnano per il calcio europeo» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ceferin, presidente dell’UEFA, è tornato a parlare di Superlega e non solo. Le sue parole dopo la presentazione del report ECA In occasione della presentazione del report annuale dell’ECA (European club Association), il presidente UEFA Ceferin è tornato a parlare anche di Superlega e non solo. Ecco lesue dichiarazioni riprese da calcio e Finanza. AL-KHELAIFI – «Vorrei anche esprimere la mia gratitudine al presidente dell’ECA, Nasser al-Khelaïfi. Durante questi tempi straordinari per tutti noi, ha sempre mantenuto una mente lucida, una concentrazione acuta e una visione positiva su ciò che deve essere fatto per rendere le cose migliori per il calcio europeo». COMPETIZIONI – «Partecipando alla UEFA Champions ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021), presidente dell’UEFA, è tornato a parlare die non solo. Le sue parole dopo la presentazione del report ECA In occasione della presentazione del report annuale(EuropeanAssociation), il presidente UEFAè tornato a parlare anche die non solo. Ecco lesue dichiarazioni riprese dae Finanza. AL-KHELAIFI – «Vorrei anche esprimere la mia gratitudine al presidente, Nasser al-Khelaïfi. Durante questi tempi straordinari per tutti noi, ha sempre mantenuto una mente lucida, una concentrazione acuta e una visione positiva su ciò che deve essere fatto per rendere le cose migliori per il». COMPETIZIONI – «Partecipando alla UEFA Champions ...

