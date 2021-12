Ceferin: “L’Uefa ha saputo resistere al miraggio della Super Lega” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Presidente delL’Uefa, Aleksander Ceferin è stato ospite dell’incontro annuale dell’executive board dell’ECA. Ecco il suo messaggio inviato ai club europei: “Con il ritorno delle competizioni e dei tornei UEFA lo scorso anno ad agosto abbiamo dimostrato al mondo che il calcio europeo è resiliente grazie alla sua forza e unità. In una stagione eccezionale, dove tutte le partite si sono giocate contro ogni pronostico, un tributo va reso al Chelsea FC che ha fatto raggiungere alle rispettive squadre maschili e femminili le rispettive finali di Champions League. Ma permettetemi di congratularmi con tutte le squadre che partecipano alle nostre competizioni per club. Gareggiando in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Women’s Champions League, i club possono verificare ogni giorno l’importanza del modello e della piramide ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Presidente del, Aleksanderè stato ospite dell’incontro annuale dell’executive board dell’ECA. Ecco il suo messaggio inviato ai club europei: “Con il ritorno delle competizioni e dei tornei UEFA lo scorso anno ad agosto abbiamo dimostrato al mondo che il calcio europeo è resiliente grazie alla sua forza e unità. In una stagione eccezionale, dove tutte le partite si sono giocate contro ogni pronostico, un tributo va reso al Chelsea FC che ha fatto raggiungere alle rispettive squadre maschili e femminili le rispettive finali di Champions League. Ma permettetemi di congratularmi con tutte le squadre che partecipano alle nostre competizioni per club. Gareggiando in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Women’s Champions League, i club possono verificare ogni giorno l’importanza del modello epiramide ...

