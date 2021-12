Cavani verso la rottura con il Manchester United | possibile il trasferimento in un top club spagnolo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il destino di Edinsonsembra sempre più lontano dal. L’attaccante uruguayano, infatti, ha trovato pochissimo spazio in questo avvio di stagione e, con l’arrivo di Ralf Rangnick come nuovo tecnico, le cose non sembrano destinate a migliorare. Secondo il quotidiano inglese The Sun, il giocatore sarebbe particolarmente frustrato per la situazione e potrebbe chiedere la cessione per poi trasferirisi al Barcellona. La dirigenza delcatalano, dal canto suo, non disdegnerebbe il profilo del Matador per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il tutto potrebbe concretizzarsi nella finestra estiva di calciomercato.