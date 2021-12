Caso camici, procura Milano chiede processo per Fontana. Il governatore: 'Cosa prevista e prevedibile' (Di giovedì 2 dicembre 2021) La procura di Milano chiede il processo per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana indagato nell'indagine sull'affidamento da parte della Regione della fornitura da circa mezzo milione ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladiilper il presidente della Regione Lombardia Attilioindagato nell'indagine sull'affidamento da parte della Regione della fornitura da circa mezzo milione ...

Advertising

fattoquotidiano : Caso camici Lombardia, la procura di Milano chiede il processo per il governatore Fontana e altri 4 per frode in pu… - fanpage : La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Attilio Fontana, il presidente di Regione Lom… - Corriere : Caso camici, i pm chiedono il processo per Attilio Fontana e altre quattro persone - AngiolinaRuta : RT @crlggg: Caso camici, i pm chiedono il processo per Attilio Fontana e altre quattro persone - Gilauax : RT @fattoquotidiano: Caso camici Lombardia, la procura di Milano chiede il processo per il governatore Fontana e altri 4 per frode in pubbl… -