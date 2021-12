Advertising

fisco24_info : Casa: compravendite +21,9%, industria sfiora +50%: Entrate, in crescita anche non residenziale e produttivo (+47%) - iconanews : Casa: compravendite +21,9%, industria sfiora +50% - buy1_best : RT @FabioMelisAgimm: qualcosa è cambiato... 'Superbonus 110 tra proroga, novità e scadenze: QUALCOSA è CAMBIATO' - Tempo di lettura: 4 min… - FabioMelisAgimm : qualcosa è cambiato... 'Superbonus 110 tra proroga, novità e scadenze: QUALCOSA è CAMBIATO' - Tempo di lettura: 4 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa compravendite

Agenzia ANSA

Nel terzo trimestre 2021 si registra un incremento delledi abitazioni che sfiora il 22% rispetto allo stesso trimestre del 2020, con un totale di oltre 172mila unità acquistate. Un dato in aumento anche rispetto all'analogo trimestre del 2019 ...A Bologna e Torino, leaumentano a passi comunque consistenti (+18,7% e +19,1% rispettivamente). Non residenziale, forte crescita per capannoni e industrie - Nel terzo trimestre 2021 il ...Roma, 2 dic. (LaPresse) – Nel terzo trimestre 2021 si registra un incremento delle compravendite di abitazioni che sfiora il 22% rispetto allo stesso trimestre del 2020, con un totale di oltre 172mila ...Nel terzo trimestre 2021 si registra un incremento delle compravendite di abitazioni che sfiora il 22% rispetto allo stesso trimestre del 2020, con un totale di oltre 172mila unità acquistate. (ANSA) ...