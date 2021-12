Carnevali (PD): “Mai più finanziamenti per le mine anti persona” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Bergamo. “Il Parlamento oggi ha messo al bando quelle armi terribili che Gino Strada definiva “pappagalli verdi” perché somiglianti a giocattoli colorati a forma di uccelli – afferma l’onorevole Elena Carnevali – cinicamente pensati per attirare bambini e distruggere il futuro loro e quello del loro Paese faticosamente uscito da un conflitto. Queste armi sono massicciamente presenti in Vietnam, Afghanistan, Armenia, Azerbaigian e Cecenia, come in altre zone di conflitto”. “Approvando la legge sulle misure di contrasto al finanziamento delle imprese produttrici delle mine anti persona e delle bombe a grappolo la Camera oggi ha segnato un traguardo importante nel fermare la realizzazione di queste armi – continua l’onorevole Carnevali -. Usare e produrre le mine ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Bergamo. “Il Parlamento oggi ha messo al bando quelle armi terribili che Gino Strada definiva “pappagalli verdi” perché somiglia giocattoli colorati a forma di uccelli – afferma l’onorevole Elena– cinicamente pensati per attirare bambini e distruggere il futuro loro e quello del loro Paese faticosamente uscito da un conflitto. Queste armi sono massicciamente presenti in Vietnam, Afghanistan, Armenia, Azerbaigian e Cecenia, come in altre zone di conflitto”. “Approvando la legge sulle misure di contrasto al finanziamento delle imprese produttrici dellee delle bombe a grappolo la Camera oggi ha segnato un traguardo importante nel fermare la realizzazione di queste armi – continua l’onorevole-. Usare e produrre le...

