CARAVELLE TORNA A STUPIRE CON “QUELLO CHE C’È” | IL SUO NUOVO SINGOLO

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 2 dicembre 2021) LA PENNA ICONOGRAFICA DIAD AFFASCINARE IN “CHE C’È”, IL SUOProsegue a pieno ritmo il 2021 diche, dopo l’esordio con “San Lorenzo” e la pubblicazione di “Muro di Berlino”, “Hawaii” e “Vieste”, conclude l’anno disegnando untratto nel dipinto del suo percorso artistico con “che c’è” (The Bluestone Records/Talentoliquido/Believe Digital), il suo. Ascolta su Spotify. Nato da un ritratto interiore trasporto su carta dalla penna sensibile e incisiva dell’artista capitolino in una fredda sera dello scorso inverno, il brano, prodotto da Reb the prod, è un’istantanea della quotidianità di coppia che immortala gli istanti immediatamente successivi a ...