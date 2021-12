Caos plusvalenze | la Juve è accerchiata | e ora il club pensa al patteggiamento

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Timothy Ormezzano La vittoria di Salerno non ha spazzato via le nubi dal cielo bianconero, ma almeno ha dato un po' di ossigeno allantus. Come se non bastasse la classifica deficitaria, con la ...

Advertising

FBiasin : “Caos #Plusvalenze, anche gli agenti nel mirino tra mandati finti e pagamenti sospetti”. Cioè, ci stanno dicendo c… - infoitsport : Juventus, caos plusvalenze: possibile patteggiamento - Luproi : RT @FallingMatuidi: “La Juventus ci ha dato tanto e ora siamo noi a dover qualcosa a lei. Ed è per questo che ho deciso di consegnarmi alla… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusAtalanta #SerieA #Juventus, caos plusvalenze: possibile patteggiamento ?? S… - DreamMarika : @pasquale_caos Che poi già chiamarla “inchiesta plusvalenze” ti fa capire tutto… il punto non sono certo le plusval… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos plusvalenze

Nel 2008 Inter e Milan se la cavarono con un'ammenda da 90 mila euro per quelleche avevano evitato perdite di bilancio, mentre nel 2018 al Chievo erano toccati tre punti di ...L'ex amministratore delegato del Parma Pietro Leonardi ha detto la sua in merito alscoppiato nell'ultima settimana: ' Quello che non riesco a capire è chi determina il valore reale dei calciatori . Nel mio caso è stato scritto che il valore era preso da ...Timothy Ormezzano La vittoria di Salerno non ha spazzato via le nubi dal cielo bianconero, ma almeno ha dato un po' di ossigeno alla Juventus. Come se non bastasse la classifica ...Paulo Dybala sempre più centrale nel progetto della Juventus. Rinnovo blindato per il numero dieci ma slitta per un motivo ...