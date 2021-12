Cantieri a Ostia, i balneari attaccano Zingaretti: “Soldi buttati e danni alle spiagge irreversibili” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ostia – “Ci chiediamo da tempo quale idea avete del “Mare di Roma“? Quando parlate di rilancio turistico a cosa pensate? Quando aprite Cantieri e progettate opere di difesa della costa a quali certezze scientifiche vi ispirate?” Inizia così la lettera aperta che Federbalneari Lazio ha inviato al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla luce delle complesse situazioni costiere che stanno devastando il litorale romano. Nella missiva Federbalneari Lazio sottolinea come ad Ostia “si sia assistito in questi giorni al trasformarsi di una mareggiata di stagione in un’arma letale per spiaggia e strutture sottoflutto, a causa della spinta dei nuovi pennelli messi in acqua e progettati per proteggere unicamente due strutture a danno di tutti gli altri”. “Ancora una volta ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021)– “Ci chiediamo da tempo quale idea avete del “Mare di Roma“? Quando parlate di rilancio turistico a cosa pensate? Quando apritee progettate opere di difesa della costa a quali certezze scientifiche vi ispirate?” Inizia così la lettera aperta che FederLazio ha inviato al Presidente della Regione Lazio, Nicola, alla luce delle complesse situazioni costiere che stanno devastando il litorale romano. Nella missiva FederLazio sottolinea come ad“si sia assistito in questi giorni al trasformarsi di una mareggiata di stagione in un’arma letale per spiaggia e strutture sottoflutto, a causa della spinta dei nuovi pennelli messi in acqua e progettati per proteggere unicamente due strutture a danno di tutti gli altri”. “Ancora una volta ...

