Campania, De Luca annuncia nuova stretta: "Feste il 31 dicembre? Io eviterei" (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Sono pronto ad emettere nuove ordinanze se la situazione contagi in Campania dovesse precipitare". Lo ha detto il presidente De Luca durante la presentazione della stagione invernale del Festival di Ravello. Feste il 31 dicembre, parla De Luca Il governatore ha affrontato la questione delle Feste in piazze in occasione del 31 dicembre: "Meglio evitarle, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

