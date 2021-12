Calunnia e minaccia militari, nuovo arresto ex carabiniere Bari (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una nuova ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per i reati di violenza e minaccia a un pubblico ufficiale e Calunnia, è stata notificata all'ex carabiniere barese Antonio Savino, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una nuova ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per i reati di violenza ea un pubblico ufficiale e, è stata notificata all'exbarese Antonio Savino, ...

Caltanissetta, Borsellino: Scarpinato punta il dito sui carabinieri del Ros ... imputati del depistaggio e accusati di calunnia aggravata, insieme al funzionario di polizia Mario ... Borsellino, avrebbe temuto qualcuno, poteva rappresentare una minaccia prendendo in mano l'...

