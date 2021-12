Calciomercato Milan | possibile lungo stop per Kjaer | i nomi per sostituirlo

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il difensore delSimonha rimediato un brutto infortunio: adesso i rossoneri dovranno intervenire durante il. Il difensore danese esce in barella dopo il brutto infortunio (via Getty Images)Nella serata di ieri ilnon ha potuto gioire per l’importante vittoria contro il Genoa visto il brutto infortunio a Simon, che costringerà i rossoneri a tornare sul. Infatti la dirigenza è molto preoccupata dalle condizioni del difensore danese, che ha rimediato un delicato infortunio al ginocchio. Il calciatore è infatti uscito dal campo in barella, ma soprattutto con le mani sul volto e una borsa del ghiaccio sul luogo dell’infortunio. Grande ansia anche per mister Stefano Pioli che giudicail leader ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Un duro colpo per Spalletti che perderebbe il giocatore per le delicate sfide di dicembre contro Atalanta, Leicester (Europa League), Empoli,e Spezia. Si attendono nuovi esami per definire nel ..., i rossoneri di Pioli martoriati dagli infortuni: occorre un rinforzo immediato a gennaio, spunta il nome dal passatoIl, dopo due stop consecutivi, torna a vincere in ...È forte l’apprensione del Milan per le condizioni fisiche di Kjaer. Il difensore danese, pedina fondamentale di questo Diavolo, si è fatto male a Marassi, nel match contro ...Milan tagliato fuori. Dalla Spagna sostengono che per il calciatore è corsa a tre: Arsenal, Juventus o Liverpool ma serviranno tanti soldi ...