Calciomercato Atalanta, Miranchuk fa spazio al nuovo acquisto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Calciomercato Atalanta, i nerazzurri pronti a cedere a gennaio Aleksey Miranchuk per puntare su un altro giocatore offensivo L’Atalanta è pronta a muoversi sul mercato a gennaio per rinforzarsi in vista del sogno scudetto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro lavora per mettere le mani su Jeremie Boga, in uscita dal Sassuolo. A far spazio all’ivoriano sarebbe quindi Aleksey Miranchuk, che a Bergamo non ha mai convinto. Per il russo possibile ritorno in patria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021), i nerazzurri pronti a cedere a gennaio Alekseyper puntare su un altro giocatore offensivo L’è pronta a muoversi sul mercato a gennaio per rinforzarsi in vista del sogno scudetto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro lavora per mettere le mani su Jeremie Boga, in uscita dal Sassuolo. A farall’ivoriano sarebbe quindi Aleksey, che a Bergamo non ha mai convinto. Per il russo possibile ritorno in patria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Atalanta, Miranchuk via per far spazio al nuovo acquisto ?? - sportli26181512 : Atalanta, si segue con molto interesse un giocatore del Lecce: Il Lecce vola grazie anche a Gabriel Strefezza, che… - LALAZIOMIA : Atalanta, si segue con molto interesse un giocatore del Lecce - Fantacalcio : Calciomercato Atalanta, Miranchuk ai saluti: sempre più vicino Boga - MrBryanGreco : RT @RudyGaletti: ???? #Atalanta, discorsi in fase avanzata con il #Sassuolo per trasferimento di #Boga (già a gennaio). ?? #Miranchuk verso l… -