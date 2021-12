Calcio: Serie B. Designazioni arbitrali, derby Brescia - Monza a Pairetto (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA - La Serie B torna subito in campo. Dopo il turno infrasettimanale che si è chiuso ieri, venerdì Perugia - Vicenza (arbitro Manganiello), aprirà il programma della 16esima giornata di campionato. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA - LaB torna subito in campo. Dopo il turno infrasettimanale che si è chiuso ieri, venerdì Perugia - Vicenza (arbitro Manganiello), aprirà il programma della 16esima giornata di campionato. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Gravina sul caso Juve: 'No ai processi sommari'. E per le plusvalenze... 'Nessun processo sommario. Aspettiamo la magistratura che ha strumenti più efficaci e invasivi della giustizia sportiva'. Così Gabriele Gravina sul caso plusvalenze scatenato dall'indagine giudiziaria ...

Atalanta, Gosens conferma la ricaduta: 'Dispiace, darò tutto per tornare rapidamente' 'Volevo rientrare in campo per aiutare la squadra, purtroppo però ho avuto un problema in allenamento che mi costringerà nuovamente a star fermo. Ho lavorato duro per rientrare al più presto, ma ...

Calcio, Serie A Lazio, Maurizio Sarri suona la carica: "Col Napoli avevamo già perso nel riscaldamento" Eurosport.it Aranova, Cannavacciuolo: "Gruppo unito, vogliamo fare bene" Ha trascinato la Serie D Femminile di Calcio a 5 dell'Aranova a suon di reti nelle ultime due sfide contro Luiss e Nordovest mettendo a segno ben 5 gol in 2 gare con il poker nell’ultima giornata che ...

La Serie B a fianco della Divisione Paralimpica Anche il Calcio, da sempre veicolo privilegiato per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi così importanti, deve fare la sua parte. In occasione di tale ricorrenza, la Divisione Calcio Paralimpico ...

