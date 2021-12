Calcio | Napoli | distrazione al bicipite femorale per Koulibaly

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Speranze per Insigne e Fabian Ruiz in vista dell'Atalanta- Niente Atalanta per Kalidou, qualche speranza per Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Il giorno dopo il pari del Mapei Stadium ...

Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti il giorno dopo il pari beffa con il Sassuolo . Il tecnico del, che oggi è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo in seguito all'espulsione rimediata al Mapei Stadium, dovrà fare a meno per almeno un mese di Kalidou Koulibaly . Il ...Dove vederla in TV ed in streaming L'incontro- Atalanta, valido per la sedicesima giornata ... La sfida sarà visibile anche su Sky Sport(numero 202 del satellite e 473 del digitale ...Speranze per Insigne e Fabian Ruiz in vista dell'Atalanta NAPOLI (ITALPRESS) - Niente Atalanta per Kalidou Koulibaly, qualche speranza per Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Il giorno dopo il pari del ...SERIE A - Distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly fuori almeno un mese. Tegola per Luciano S ...