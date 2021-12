Calcio | montagne russe all’Olimpico nel posticipo del 15° turno di Serie A Lazio e Udinese impattano sul 4-4

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo aver rischiato seriamente il terzo k.o. di seguito in campionato, larecupera uno svantaggio di due reti all’e pareggia per 4-4 nell’ultimodella 15ma giornata dellaA 2021-2022 dimaschile. Con questo risultato, la banda di Maurizio Sarri non tiene il passo del terzetto Bologna-Fiorentina-Juventus e sprofonda in nona piazza con 9 punti di ritardo dalla zona Champions.che comincia bene, ma è l’a sbloccare il match al 17? con il gol di Beto su assist di Jajalo. I biancocelesti reagiscono e creano tante occasioni nel giro di pochi minuti, dovendo però incassare anche il raddoppio friulano al 32? sempre con Beto in contropiede. Spalle al muro, i padroni di casa accorciano le distanze ...

La Lazio sta ancora sulle montagne russe. Passa da momenti positivi a grandi picchiate. È ancora ... Eppure c'è ancora chi lo critica per le prestazioni con la Nazionale… 'Purtroppo nel calcio... Dopo aver rischiato seriamente il terzo k.o. di seguito in campionato, la Lazio recupera uno svantaggio di due reti all'Udinese e pareggia per 4-4 nell'ultimo posticipo della 15ma giornata della Serie ... Il tecnico biancoceleste alla vigilia della gara con l'Udinese parla dei calendari: "Ormai alleniamo solo con i filmati. Si perde il gusto del campo. A me non piace". E sulla sconfitta di Napoli: "Ho ..."