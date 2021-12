Calcio: Milan, Kjaer si deve operare ai legamenti del ginocchio sinistro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Milano, 2 dic. - (Adnkronos) - Brutte notizie per il Milan che perde Simon Kjaer per diversi mesi. Il difensore danese, infortunatosi ieri sera durante il match con il Genoa, dovrà operarsi domani ai legamenti del ginocchio sinistro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021)o, 2 dic. - (Adnkronos) - Brutte notizie per ilche perde Simonper diversi mesi. Il difensore danese, infortunatosi ieri sera durante il match con il Genoa, dovrà operarsi domani aidel

