Calcio | il Torino si fa rimontare dall’Empoli sul 2-2 nel posticipo del 15° turno di Serie A

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Finisce in pareggio il primo dei due posticipi odierni valevoli per la quindicesima giornata dellaA 2021-2022 dimaschile, con l’Empoli che si ritrova sotto di due reti ma riesce a raggiungere ilsul 2-2 in trasferta allo Stadio Olimpico. Con questo risultato, i toscani restano a +2 in classifica sui piemontesi e soprattutto a +10 sulla zona retrocessione. Grandissimo avvio di partita per il, che trova il gol del vantaggio già al 10? grazie a Pobega dopo un errore in disimpegno da parte di Zurkowski. I granata continuano ad attaccare e raddoppiano cinque minuti più tardi con una bellissima rete firmata da Pjaca dopo aver saltato sull’esterno Stojanovic e Bandinelli. Match che cambia poi improvvisamente al 32? con l’espulsione di Singo (trattenuta su Di Francesco da ultimo uomo) e al 34? con ...

- I granata di Juric pareggiano 2 - 2 contro l'Empoli, ma restano tanti interrogativi. Il ... TOMMY - GOL - Due squadre votate al gioco ed è subito buon. All'8' bella azione di Pjaca, ...ed Empoli 2 - 2 (2 - 1) nel posticipo della 15/a giornata d'andata del campionato didi Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico Grande. I gol: nel primo tempo per ilPobega al 10' e Pjaca al 15', Simone Romagnoli per i toscani al 34'; nel secondo tempo ...Dopo la penalizzazione del Chievo nessun'altra società di calcio è stata colpita per gli stessi motivi. L'inchiesta sulla Juve? Se non fosse stato per la Consob e per la procura di Torino il ...Finisce in pareggio il primo dei due posticipi odierni valevoli per la quindicesima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio maschile, con l'Empoli che si ritrova sotto di due reti ma riesce a raggi ...