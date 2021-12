Calcio: Figc; Gravina, 'Pallone fa bene a Paese e Italia' (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Il Calcio fa bene al Paese e fa bene all'Italia, questo è quello che emerge dallo studio del bilancio integrato". Lo ha detto il n.1 della Figc Gabriele Gravina, alla presentazione del bilancio ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Ilfaale faall', questo è quello che emerge dallo studio del bilancio integrato". Lo ha detto il n.1 dellaGabriele, alla presentazione del bilancio ...

Advertising

FIGCfemminile : La Divisione Calcio Femminile promuove l'1??5??2??2??, il numero attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Minist… - Gazzetta_it : Juve, Procura Figc al lavoro. Ma il tema delle plusvalenze è il più insidioso - CalcioNews24 : Il presidente della #FIGC #Gravina torna a parlare di #Euro2020 e del calcio in Italia ??? - Italian : Calcio donne: Figc; +66% tesserate in Italia ultimi 10 anni - sportface2016 : #Figc, #Gravina: 'Necessaria riforma nel mondo del calcio per renderlo più accattivante' -