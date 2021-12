Advertising

PasDArobaze : RT @CagliariCalcio: Il Cagliari Calcio comunica la risoluzione consensuale del contratto di Diego Farias: dal suo arrivo in Sardegna, nell’… - LeBombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #Farias non è più un calciatore del #Cagliari ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Cagliari, risoluzione del contratto con Farias: Si separano le strade tra il club rossoblù e l'attaccante… - zazoomblog : Cagliari termina il rapporto con Farias: risoluzione consensuale del contratto - #Cagliari #termina #rapporto… - TuttoFanta : ??UFFICIALE: Il #Cagliari comunica la risoluzione consensuale del contratto di Diego #Farias. #fantacalcio #seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari risoluzione

- Il, con un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato "laconsensuale del contratto di Diego Farias: dal suo arrivo in Sardegna, nell'estate 2014, il calciatore ha ...Diego Farias non vestirà più la maglia del, termina dunque il rapporto professionale tra il calciatore brasiliano e la società sarda. ... evidenziando laconsensuale del contratto ...CAGLIARI. Ora è ufficiale. Il Cagliari Calcio ha comunicato oggi la risoluzione consensuale del contratto di Diego Farias: dal suo arrivo in Sardegna, nell’estate 2014, il calciatore ha totalizzato in ...CAGLIARI - Attraverso una nota affidata al proprio sito ufficiale, il Cagliari ha comunicato "la risoluzione consensuale del contratto di Diego Farias: dal suo arrivo in Sardegna, nell’estate 2014, il ...