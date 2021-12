Bundesliga, big match Dortmund-Bayern verso le porte chiuse (Di giovedì 2 dicembre 2021) Normalmente il ‘Klassiker’ tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco sarebbe è una grande festa di sport con il pubblico delle grandi occasioni, ma ancora una volta la partita più attesa del calcio tedesco sarà oscurato dal coronavirus. Il Dortmund ha momentaneamente ritirato tutti i 67.000 biglietti venduti per la partita di sabato contro il Bayern, in vista delle nuove rigide restrizioni previste per il pubblico durante gli eventi sportivi. Alcuni biglietti potrebbero essere riemessi se dovesse essere confermata la presenza di pubblico in misura ridotta. La Germania è alle prese con un forte aumento dei casi di Covid nelle ultime settimane anche prima delle preoccupazioni su una nuova variante. La Bundesliga ha disputato la sua prima partita a porte chiuse della stagione ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Normalmente il ‘Klassiker’ tra BorussiaMonaco sarebbe è una grande festa di sport con il pubblico delle grandi occasioni, ma ancora una volta la partita più attesa del calcio tedesco sarà oscurato dal coronavirus. Ilha momentaneamente ritirato tutti i 67.000 biglietti venduti per la partita di sabato contro il, in vista delle nuove rigide restrizioni previste per il pubblico durante gli eventi sportivi. Alcuni biglietti potrebbero essere riemessi se dovesse essere confermata la presenza di pubblico in misura ridotta. La Germania è alle prese con un forte aumento dei casi di Covid nelle ultime settimane anche prima delle preoccupazioni su una nuova variante. Laha disputato la sua prima partita adella stagione ...

Advertising

napolista : La Germania richiude gli stadi: il Borussia annulla la vendita dei biglietti per il big match col Bayern In German… - sportli26181512 : Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend: Tre giorni di grande calcio estero su Sky: si cominci… - melancholia79 : In Bundesliga avevano Bosz che ha portato l’Ajax in finale di EL. Lì Nagelsmann passa dall’Hoffenheim al Lipsia e p… -