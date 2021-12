Britney Spears, una sedicenne per sempre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sembra incredibile, ma è vero: Britney Spears ha 40 anni, e li ha compiuti oggi. Sì: il video di “Baby one more time” ci sembra uscito ieri, anche se sono passati 24 anni. Britney sarà sempre la nostra teen idol: la immaginiamo com’era, ancora adesso, nonostante sia passata un’epoca. Non percepiamo evoluzioni quando pensiamo a Britney: per lei, il tempo è come se si sia bloccato. E in effetti, Britney si è davvero fermata nei panni dell’icona di fama mondiale, che è diventata prima una gabbia e poi un lunghissimo incubo. Britney Spears, la principessa del pop Britney Spears è l’unica vera icona pop degli anni 2000, senza rivali né discussioni. Solo dire “Britney“, a dirla tutta, ci fa pensare a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sembra incredibile, ma è vero:ha 40 anni, e li ha compiuti oggi. Sì: il video di “Baby one more time” ci sembra uscito ieri, anche se sono passati 24 anni.saràla nostra teen idol: la immaginiamo com’era, ancora adesso, nonostante sia passata un’epoca. Non percepiamo evoluzioni quando pensiamo a: per lei, il tempo è come se si sia bloccato. E in effetti,si è davvero fermata nei panni dell’icona di fama mondiale, che è diventata prima una gabbia e poi un lunghissimo incubo., la principessa del popè l’unica vera icona pop degli anni 2000, senza rivali né discussioni. Solo dire ““, a dirla tutta, ci fa pensare a ...

