Brescia vs Monza: tutti i numeri del match (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Monza ha vinto solo una delle ultime 10 gare di Serie B contro il Brescia (5N, 4P): 1-0 lo scorso gennaio. Il Brescia è l’avversaria che il Monza ha sfidato (58) e pareggiato più volte (19) nel campionato cadetto; inoltre, solo contro il Genoa (24) ha registrato più sconfitte (22) nella competizione. Il Brescia ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite interne contro il Monza in Serie B, parziale in cui ha ottenuto quattro successi, due pareggi e due sconfitte. Il Brescia ha perso l’ultimo match interno di campionato contro il Pisa; l’ultima volta che le Rondinelle hanno subito almeno due KO consecutivi in gare interne di Serie B è stata lo scorso gennaio, proprio contro il Monza (tre in quel caso). Il ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilha vinto solo una delle ultime 10 gare di Serie B contro il(5N, 4P): 1-0 lo scorso gennaio. Ilè l’avversaria che ilha sfidato (58) e pareggiato più volte (19) nel campionato cadetto; inoltre, solo contro il Genoa (24) ha registrato più sconfitte (22) nella competizione. Ilha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite interne contro ilin Serie B, parziale in cui ha ottenuto quattro successi, due pareggi e due sconfitte. Ilha perso l’ultimointerno di campionato contro il Pisa; l’ultima volta che le Rondinelle hanno subito almeno due KO consecutivi in gare interne di Serie B è stata lo scorso gennaio, proprio contro il(tre in quel caso). Il ...

