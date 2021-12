' Boschetti anti - smog' e un ' Mosaico Verde' per la Zona industriale | a Bari in arrivo 3mila alberi nei prossimi tre anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boschetti anti

L'intervento consentirà di creare dei veri e propri '- smog' che permetteranno di mitigare gli effetti negativi delle emissioni inquinanti e delle isole di calore, donando, allo stesso ...Creare dei veri e propri "- smog" a ridosso di un'area industriale, che permetteranno di mitigare gli effetti negativi delle emissioni inquinanti e delle isole di calore, donando, allo stesso tempo, un apporto ...L'iniziativa rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale per la riqualificazione di aree urbane ed extraurbane.L’iniziativa è promossa da Fastweb insieme a Legambiente. Il 4 dicembre iniziano le attività per i primi mille alberi nel parco Asi, zona industriale di Bari-Modugno. Verrà completato in tre anni ...