Borsa Juventus: il titolo bianconero non era mai crollato così (Di giovedì 2 dicembre 2021) Crollo vertiginoso in Borsa per la Juventus: il titolo non aveva mai subito un calo così ampio nella sua storia Le vicende giudiziarie continuano a pesare sul titolo in Borsa della Juventus: anche nella giornata di oggi il club bianconero ha chiuso la giornata cedendo il 4,79% a 0,4098. Oltre alle indagini, a pesare è anche l'avvio dell'aumento di capitale da 400 milioni lanciato cominciato lunedì. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il titolo della Juventus non calava così tanto dal luglio 2017. titolo che è sceso sotto lo 0,42 subito dopo l'apertura, mentre è sceso sotto lo 0,41 poco dopo mezzogiorno una prima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

