Booket T | “A CM Punk conviene parlare della WWE nei suoi promo”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 dicembre 2021) CMha lasciato la WWE dopo la Royal Rumble del 2014, dichiarando di non avere intenzione di tornare su un ring di wrestling. Come abbiamo potuto vedereci ha ripensato, e adesso è parte del roster AEW. L’ex WWE Champion ha già affrontato Darby Allin e Eddie Kingston, tra gli altri, e adesso è impegnato in un feud con MJF, rivalità attesissima dai fan. I due sono stati protagonisti di unincredibile che ha ricevuto sì pareri contrastanti, ma che ha comunque posto il nome dei due sulla bocca di tutti. Ancora amareggiato Parlando nel suo podcast Hall of Fame, Booker T ha dichiarato che CMè ancora amareggiato con la WWE, il che si riflette nei. Ha anche chiarito che MJF è stato chiaramente il vincitore nella loro battaglia al microfono: “The ...