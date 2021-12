Bonus genitori separati fino a 800 euro: a chi è rivolto e come funzionerà (Di giovedì 2 dicembre 2021) Durante la conversione in legge del Decreto Fiscale (Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), le Commissioni Finanze e Lavoro, riunite, hanno approvato un emendamento firmato dal Senatore leghista Salvini che istituisce il Bonus per genitori separati, che consisterà in un assegno mensile fino a 800 euro che aiuterà i genitori separati in difficoltà economiche a pagare gli assegni di mantenimento per ex coniugi e figli. Il Bonus per genitori separati non è una novità. Durante la conversione in legge del Decreto Sostegni era stato approvato un emendamento analogo, ma il Fondo per genitori separati e il conseguente Bonus si erano arenati a causa delle difficoltà presentate ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Durante la conversione in legge del Decreto Fiscale (Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), le Commissioni Finanze e Lavoro, riunite, hanno approvato un emendamento firmato dal Senatore leghista Salvini che istituisce ilper, che consisterà in un assegno mensilea 800che aiuterà iin difficoltà economiche a pagare gli assegni di mantenimento per ex coniugi e figli. Ilpernon è una novità. Durante la conversione in legge del Decreto Sostegni era stato approvato un emendamento analogo, ma il Fondo pere il conseguentesi erano arenati a causa delle difficoltà presentate ...

