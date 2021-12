Bollette energia, allarme prezzi da gennaio: gas a +50%, elettricità su fino al 25% (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una stangata con pochi precedenti. Ecco il fantasma che volteggia sulle famiglie italiane, attese nel 2022 dal rincaro delle Bollette energetiche. Nomisma rilancia l?allarme tariffe spiegando... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una stangata con pochi precedenti. Ecco il fantasma che volteggia sulle famiglie italiane, attese nel 2022 dal rincaro delleenergetiche. Nomisma rilancia l?tariffe spiegando...

