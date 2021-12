Boga sempre più lontano dal Napoli | vicino l' accordo con un altro club di Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Jérémie, esterno del Sassuolo a lungo seguito dal, sembra destinato a non approdare in Campania. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ivoriano dovrebbe essere il primo acquisto dell'Atalanta per quanto riguarda il mercato di gennaio. Foto: GETTY -Sassuolo Atalanta A favorire l'arrivo di, infatti, sarebbe una partenza di Aleksey Miranchuk, destinato ad un prestito o al ritorno in patria, magari allo Zenit che sta insistendo per lui. L'acquisto di, quindi, potrebbe essere quel tassello fondamentale per puntellare la rosa, come espressamente richiesto quest'estate da Gasperini. A questo punto, quindi, è facile immaginare che ilvirerà su altri obiettivi.