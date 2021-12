Boccardi torna in Senato dopo tre anni e otto mesi | Pronto a votare Berlusconi al Quirinale”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Ho aspettato treper ottenere il seggio che mi spettava. Una enormità che ha danneggiato il mio diritto a rappresentare elettori e territorio. Ora sonoSilvioper il”: Michele, imprenditore di Turi, borgo a pochi chilometri da Bari, ha ritrovato il suo scranno di parlamentare forzista a Palazzo Madamauna lunga diatriba che lo vedeva contendere (dal marzo 2018) - a causa di un presunto errore nei riconteggi della corte d’appello di Bari - l’elezione alla collega Carmela Minuto (ora decaduta). Il voto dell’aula ha dato il via libera al parere della Giunta per le elezioni, favorevole al parlamentare barese, presidente nazionale di AssoEventi. Nei lunghi ...

