Biella: 50enne si vaccina presentandosi col braccio al silicone, denunciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è presentato all'hub vaccinale con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori sanitari, che non sono caduti nel tranello L'articolo proviene da Firenze Post.

