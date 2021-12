Berlusconi, Travaglio a La7: “Come può andare al Quirinale uno che ha frodato il suo Paese e finanziato la mafia per quasi 20 anni?” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Come può fare il presidente della Repubblica un pregiudicato, uno che ha derubato il suo stesso Paese e che per quasi 20 anni ha finanziato la mafia?“. Sono le parole del direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ospite a Otto e mezzo, su La7, ha ricordato le sentenze passate in giudicato a carico di Silvio Berlusconi, il cui nome, negli ultimi giorni, è al centro del dibattito politico per una possibile elezione a capo dello Stato. “Ne abbiamo viste di tutti i colori – ha detto Travaglio – e potrebbe succedere pure questa. Io, semplicemente, voglio ricordare chi è stato e chi è Silvio Berlusconi”. A tal proposito, il Fatto Quotidiano ha lanciato una petizione, rivolta ai parlamentari, per chiedere di non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) “può fare il presidente della Repubblica un pregiudicato, uno che ha derubato il suo stessoe che per20hala?“. Sono le parole del direttore de il Fatto Quotidiano, Marco, che ospite a Otto e mezzo, su La7, ha ricordato le sentenze passate in giudicato a carico di Silvio, il cui nome, negli ultimi giorni, è al centro del dibattito politico per una possibile elezione a capo dello Stato. “Ne abbiamo viste di tutti i colori – ha detto– e potrebbe succedere pure questa. Io, semplicemente, voglio ricordare chi è stato e chi è Silvio”. A tal proposito, il Fatto Quotidiano ha lanciato una petizione, rivolta ai parlamentari, per chiedere di non ...

