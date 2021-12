Bergamo vince il Premio paesaggio in Italia | ora è candidata all' edizione europea

Advertising

In realtà quindi è l'Italia chequesto premio e questa è una soddisfazione che come sindaco dicondivido con tutto il nostro Paese" dice il sindaco Gori. "Il nostro orgoglio - ha ...Tritium, Real Calepina, Virtus Ciseranoe Ponte San Pietro. Sono queste 4 le squadre che per ora sembrano essere le favorite per la ... La squadra orobicacon un netto 6 - 0 contro il ...Nella corsa scudetto a tre che si delinea per questo campionato – Napoli, Milan e Inter praticamente a braccetto in testa alla classifica, ciascuna con i suoi limiti e le sue ambizioni – c’è anche un ..."Un premio che va all'Italia e a Bergamo, che in precedenza ha vinto la selezione tra 97 progetti italiani. Ne siamo davvero molto orgogliosi". (ANSA) ...