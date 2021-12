Ben Affleck e il ritorno di fiamma con Jennifer Lopez: “Sono fortunato di questa seconda possibilità” (Di giovedì 2 dicembre 2021) In un’intervista al Wall Street Journal Magazine, Ben Affleck racconta qualcosa del ritorno di fiamma con Jennifer Lopez, ufficializzato durante l’estate: “Posso solo dire che mi sento benissimo ed è una bella storia, una grande storia, forse un giorno la racconterò, scriverò tutto”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021) In un’intervista al Wall Street Journal Magazine, Benracconta qualcosa deldicon, ufficializzato durante l’estate: “Posso solo dire che mi sento benissimo ed è una bella storia, una grande storia, forse un giorno la racconterò, scriverò tutto”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

DonnaGlamour : Ben Affleck parla dell’amore con Jennifer Lopez: “La nostra è una grande storia” - Guast95 : RT @DisneyPlusIT: ?? IN GUARDIA! ?? Il film da vedere questa sera è #TheLastDuel! Con Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver e Ben Affleck, l… - gayascienza_ : appena finito the last duel tre commenti uno men are trash due jodie comer eccezionale immensa infinita tre ben aff… - NerdcomikIt : RT @DisneyPlusIT: ?? IN GUARDIA! ?? Il film da vedere questa sera è #TheLastDuel! Con Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver e Ben Affleck, l… - plenilounio : MA BEN AFFLECK CON IL PARRUCCHINO NON L’AVEVO RICONOSCIUTO -