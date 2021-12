Beautiful anticipazioni oggi | 2 dicembre | Quinn cerca di difendersi da Wyatt e Flo

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 2 dicembre 2021) In questa nuova puntata didi2021:e Flo danno ospitalità a, Flo è delusa da, ma non l’allontana,decide di dare le sue spiegazioni ae Flo Nelledidie Flo, pur non condividendo il gravoso comportamento di, non se la sentono di abbandonarla e le danno ospitalità. Flo è rimasta molto delusa da, ma non l’allontana definitivamente.e Flo parlano di cosa hanno combinato le loro madri e discutono su come sia stato possibile arrivare fino a tanto.ascolta poi decide di ...