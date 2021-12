Beautiful anticipazioni: inizia la difensiva di Quinn (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la bellissima Quinn dopo tutto quello che è accaduto. Anche oggi, 2 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo e super interessante appuntamento con la soap opera americana Beautiful. Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa succede a Quinn, e sicuramente anche al suo amato Eric. LEGGI ANCHE —> U&D: il cavaliere ha trovato l’amore fuori dal programma, ecco chi è iniziamo con il dire, o meglio con il ricordare che Quinn ha praticamente distrutto il suo matrimonio con Eric, e per questo motivo è anche stata cacciata di casa. Quinn convince con la sua arringa difensiva? L’uomo infatti le ha chiuso la porta comunicandole che non accettava assolutamente il suo modo di fare. Per ... Leggi su formatonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la bellissimadopo tutto quello che è accaduto. Anche oggi, 2 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo e super interessante appuntamento con la soap opera americana. Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa succede a, e sicuramente anche al suo amato Eric. LEGGI ANCHE —> U&D: il cavaliere ha trovato l’amore fuori dal programma, ecco chi èmo con il dire, o meglio con il ricordare cheha praticamente distrutto il suo matrimonio con Eric, e per questo motivo è anche stata cacciata di casa.convince con la sua arringa? L’uomo infatti le ha chiuso la porta comunicandole che non accettava assolutamente il suo modo di fare. Per ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1° dicembre 2021 - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 2 dicembre: Carter e Zoe a letto insieme - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #2dicembre - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: il gesto folle di Thomas, ha perso la testa - antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 6 al 12 dicembre. Il giudice rifiuta i documenti di divorzio e Ridge si trova ancora s… -