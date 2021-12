Beautiful Anticipazioni 3 dicembre 2021: un errore fatale per Zende! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 3 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zende affiderà le sue parole per Zoe ad un Sms, purtroppo il messaggio non arriverà alla Buckingham e il Forrester finirà per perdere la guerra contro Carter! Leggi su comingsoon (Di giovedì 2 dicembre 2021) Scopriamo insieme ledella Puntata diin onda il 3su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Zende affiderà le sue parole per Zoe ad un Sms, purtroppo il messaggio non arriverà alla Buckingham e il Forrester finirà per perdere la guerra contro Carter!

