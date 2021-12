Basket: Olimpia Milano, Ben Bentil è il nuovo arrivo vicino a canestro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ben Bentil è un nuovo giocatore dell’Olimpia AX Armani Exchange Milano. L’accordo è stato reso pubblico nella tarda serata di ieri: per il ghanese, ala-centro di 204 cm, l’approdo arriva dopo una parte di stagione trascorsa al Bahcesehir Koleji di Istanbul. Nella sostanza, è la maniera che l’Olimpia ha per avere un rinforzo di livello fino al rientro di Dinos Mitoglou, che non avverrà in tempi brevi. Queste le prime parole del giocatore appena arrivato, tramite il sito ufficiale della società: “Ricevere la chiamata di un club di questo livello, poterlo aiutare a raggiungere i traguardi che intende raggiungere rappresenta già una fortuna. Per me personalmente si tratta di una grande opportunità che intendo sfruttare al meglio, contribuendo per quanto possa fin dal primo momento“. Bentil ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Benè ungiocatore dell’AX Armani Exchange. L’accordo è stato reso pubblico nella tarda serata di ieri: per il ghanese, ala-centro di 204 cm, l’approdo arriva dopo una parte di stagione trascorsa al Bahcesehir Koleji di Istanbul. Nella sostanza, è la maniera che l’ha per avere un rinforzo di livello fino al rientro di Dinos Mitoglou, che non avverrà in tempi brevi. Queste le prime parole del giocatore appena arrivato, tramite il sito ufficiale della società: “Ricevere la chiamata di un club di questo livello, poterlo aiutare a raggiungere i traguardi che intende raggiungere rappresenta già una fortuna. Per me personalmente si tratta di una grande opportunità che intendo sfruttare al meglio, contribuendo per quanto possa fin dal primo momento“....

