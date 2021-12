Banche | nuova multa della Commissione Ue a 5 istituti per manipolazione dei cambi Pagheranno in tutto 344 milioni di euro

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’Unionepea ha comminato una sanzione per un totale di 344dia carico di 5bancaripei. Si tratta delle britanniche Barclays, Rbs, Hsbc e delle svizzere Ubs e Credit Suisse. Laè per aver fatto cartello nel trading sul Forex, ossia il mercato delle valute internazionali dove si fissano i. La sanzione più cospicua è a carico di Hsbc (174), seguita da Credit Suisse (83), Barclays (54) e Rbs (32). Ubs è stata “graziata” da unada 94poiché è la banca che ha rivelato l’esistenza del cartello. Si tratta del sesto caso dal 2013 di sanzioni contro leper ...

