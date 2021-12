Azione: domani inizia tour Calenda, parte da Napoli e Avellino (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "inizia domani, venerdì 3 dicembre, la due giorni che porterà Carlo Calenda tra Napoli e Avellino per la presentAzione del manifesto di Azione". Si legge in una nota. Questo il Calendario degli incontri con la stampa: venerdi 3 dicembre alle ore 17 conferenza stampa al Molo Angioino presso la StAzione Marittima 50. Alle 1830 comizio nella stessa struttura. Sabato 4 dicembre ore 9:00 Pomigliano d'Arco inaugurAzione della sede di Azione in via Genova 17 angolo Via Ercolano Cantone; ore 11:00 Avellino conferenza stampa con gli amministratori in vista delle elezioni provinciali presso “Viva Hotel Avellino” via circonvallAzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - ", venerdì 3 dicembre, la due giorni che porterà Carlotraper la presentdel manifesto di". Si legge in una nota. Questo ilrio degli incontri con la stampa: venerdi 3 dicembre alle ore 17 conferenza stampa al Molo Angioino presso la StMarittima 50. Alle 1830 comizio nella stessa struttura. Sabato 4 dicembre ore 9:00 Pomigliano d'Arco inaugurdella sede diin via Genova 17 angolo Via Ercolano Cantone; ore 11:00conferenza stampa con gli amministratori in vista delle elezioni provinciali presso “Viva Hotel” via circonvall...

Advertising

TV7Benevento : Azione: domani inizia tour Calenda, parte da Napoli e Avellino... - La_Ri71 : ‘…bene. Siamo pronti. Abbiamo lavorato bene, sono sicura andrà tutto bene. Mi raccomando sabato concentrazione, cal… - NadiaPolo2 : RT @rossuklv: Controllati in ogni minima azione quotidiana...questo è il futuro che ci aspetta. Purtroppo la responsabilità è di quelli che… - bevilatazza : RT @rossuklv: Controllati in ogni minima azione quotidiana...questo è il futuro che ci aspetta. Purtroppo la responsabilità è di quelli che… - Gaiagioialiber1 : RT @rossuklv: Controllati in ogni minima azione quotidiana...questo è il futuro che ci aspetta. Purtroppo la responsabilità è di quelli che… -