"Avevo 17 anni, cosa mi ha fatto". Silvestrini-choc, gelo in studio dalla Daniele: "Politico famoso", violenza impensabile (Di giovedì 2 dicembre 2021) La politica trema. Le frasi di Enrico Silvestrin, uno degli attori più amati di sempre, lasciano tutti senza fiato. A Storie italiane racconta: "Sono stato molestato sessualmente da un Politico famoso. Avevo 17 anni". gelo in studio. "Non posso fare il suo nome, posso dire che oggi quell'uomo riveste un ruolo Politico molto importante, ma all'epoca era regista". Silvestrin parla di attenzioni morbose: "Non riuscii a fare nulla, rimasi paralizzato e gli chiesi il perché. Ovviamente non mi rispose e ha usato questa mia debolezza contro di me facendoli sentire inadeguato, in colpa per quello che era accaduto e nei giorni successivi non ha fatto altro che prendermi in giro su quello che era, anzi non era accaduto". Un vero e proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) La politica trema. Le frasi di Enrico Silvestrin, uno degli attori più amati di sempre, lasciano tutti senza fiato. A Storie italiane racconta: "Sono stato molestato sessualmente da un17".in. "Non posso fare il suo nome, posso dire che oggi quell'uomo riveste un ruolomolto importante, ma all'epoca era regista". Silvestrin parla di attenzioni morbose: "Non riuscii a fare nulla, rimasi paralizzato e gli chiesi il perché. Ovviamente non mi rispose e ha usato questa mia debolezza contro di me facendoli sentire inadeguato, in colpa per quello che era accaduto e nei giorni successivi non haaltro che prendermi in giro su quello che era, anzi non era accaduto". Un vero e proprio ...

