Auto ‘parcheggiata’ blocca via Luigi Guercio. Spostata di peso (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – In alcuni momenti Salerno sembra la città della strafottenza e della rassegnazione. Nell’ora di punta di un giovedì qualunque, via Luigi Guercio s’è fermata. Tutto a causa di una utilitaria parcheggiata in mezzo alla strada (letteralmente). Siamo alla confluenza con via Baratta/Irno, nei pressi dell’edicola. Alle ore 12.30 del 2 dicembre la lunga fila di Auto proveniente dalla uscita della tangenziale ha dovuto interrompere, per almeno dieci minuti, la già lenta marcia. Una persona aveva infatti lasciato l’Auto parcheggiata come se… non ci fosse un domani. Il primo grosso mezzo a transitare, un pullman di Busitalia, ha dovuto tirare il freno a mano e, con esso, tutte le Auto dietro. La fila è arrivata fin quasi all’ex Azienda del Gas, a Torrione. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – In alcuni momenti Salerno sembra la città della strafottenza e della rassegnazione. Nell’ora di punta di un giovedì qualunque, vias’è fermata. Tutto a causa di una utilitaria parcheggiata in mezzo alla strada (letteralmente). Siamo alla confluenza con via Baratta/Irno, nei pressi dell’edicola. Alle ore 12.30 del 2 dicembre la lunga fila diproveniente dalla uscita della tangenziale ha dovuto interrompere, per almeno dieci minuti, la già lenta marcia. Una persona aveva infatti lasciato l’parcheggiata come se… non ci fosse un domani. Il primo grosso mezzo a transitare, un pullman di Busitalia, ha dovuto tirare il freno a mano e, con esso, tutte ledietro. La fila è arrivata fin quasi all’ex Azienda del Gas, a Torrione. ...

