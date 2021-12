Atletica, Paolo Camossi lancia Marcell Jacobs: “Puntiamo a 9?62-9?63 sui 100 metri, non c’è appagamento!” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il difficile viene ora. Marcell Jacobs, indubbiamente, è una delle icone dello sport di questo 2021: i suoi due ori alle Olimpiadi di Tokyo, nei 100 metri e nella 4×100, rappresentano una gemma inestimabile che nessuno alla vigilia dei Giochi avrebbe potuto lontanamente sognare. L’Italia dell’Atletica leggera, reduce dallo ‘zero’ di Rio de Janeiro, è stata spinta dalle imprese dei suoi nuovi eroi e tra questi c’è il nativo di El Paso. Confermarsi però sarà, come si sa, la cosa più complicata. Tuttavia, in Jacobs e nel suo allenatore Paolo Camossi non c’è questo timore. Gli stimoli non mancano per dimostrare che quanto accaduto in Giappone non sia stato frutto del caso, ma di un processo di crescita che l’atleta nostrano ha sublimato sulla pista ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il difficile viene ora., indubbiamente, è una delle icone dello sport di questo 2021: i suoi due ori alle Olimpiadi di Tokyo, nei 100e nella 4×100, rappresentano una gemma inestimabile che nessuno alla vigilia dei Giochi avrebbe potuto lontanamente sognare. L’Italia dell’leggera, reduce dallo ‘zero’ di Rio de Janeiro, è stata spinta dalle imprese dei suoi nuovi eroi e tra questi c’è il nativo di El Paso. Confermarsi però sarà, come si sa, la cosa più complicata. Tuttavia, ine nel suo allenatorenon c’è questo timore. Gli stimoli non mancano per dimostrare che quanto accaduto in Giappone non sia stato frutto del caso, ma di un processo di crescita che l’atleta nostrano ha sublimato sulla pista ...

