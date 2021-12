Atletica, Europei di cross 2021: Crippa e Battocletti le carte azzurre (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'inverno dell'Atletica è fatto di freddo, erba, sterrato, fango. Si tratta della corsa campestre, più elegantemente detta cross country, con gli imminenti Europei di Dublino che vedranno impegnati ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'inverno dell'è fatto di freddo, erba, sterrato, fango. Si tratta della corsa campestre, più elegantemente dettacountry, con gli imminentidi Dublino che vedranno impegnati ...

Advertising

TRIESTE_news : Atletica, Della Pietra convocato per gli Europei u23 di cross a Dublino - - _Sport_Calcio_ : #atletica 40 AZZURRI AGLI EUROPEI DI CROSS ???? 20 uomini e 20 donne per l'evento del 12 dicembre a Dublino ?? In squa… - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: #atletica 40 AZZURRI AGLI EUROPEI DI CROSS ???? 20 uomini e 20 donne per l'evento del 12 dicembre a Dublino ?? In squadra… - RSIsport : ????? Domenica sarà consegnata a Julien Wanders la medaglia di bronzo degli Europei di cross del 2019, ottenuta in s… - FidalPiemonte : #atletica Ufficializzata la squadra azzurra per gli europei di #cross #Dublino2021 Nove i piemontesi convocati dal… -