Atletica, Europei cross 2021: i convocati dell’Italia. Spiccano Yeman Crippa e Nadia Battocletti: 40 azzurri a Dublino (Di giovedì 2 dicembre 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei di cross (corsa campestre) in programma domenica 12 dicembre a Dublino (Irlanda). Una folta rappresentativa azzurra sarà protagonista, con ben 40 azzurri (20 uomini e 20 donne) chiamati in causa dal professore. Spicca la presenza di Yeman Crippa, bronzo nel 2019 in questa competizione. Il primatista italiano di 5000 e 10000 metri andrà a caccia di una nuova gioia in questa competizione da lui tanto amata. Presente anche Nadia Battocletti, due volte Campionessa d’Europa tra le under 20 e ora pronta a gareggiare tra le under 23. Sono sei i debuttanti in Nazionale assoluta: Michela Cesarò, Ossama Meslek, Ahmed ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per glidi(corsa campestre) in programma domenica 12 dicembre a(Irlanda). Una folta rappresentativa azzurra sarà protagonista, con ben 40(20 uomini e 20 donne) chiamati in causa dal professore. Spicca la presenza di, bronzo nel 2019 in questa competizione. Il primatista italiano di 5000 e 10000 metri andrà a caccia di una nuova gioia in questa competizione da lui tanto amata. Presente anche, due volte Campionessa d’Europa tra le under 20 e ora pronta a gareggiare tra le under 23. Sono sei i debuttanti in Nazionale assoluta: Michela Cesarò, Ossama Meslek, Ahmed ...

