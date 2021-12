Atalanta, accordo raggiunto con un giocatore del Sassuolo: i dettagli della trattativa! (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Dea è in un momento di forma straordinario. In campionato, nonostante le assenze dell’ultimo periodo, è rimasta incollata alla vetta ed ora è solo a meno 5 dalla capolista Napoli. L’ultima partita partita è stata un capolavoro tattico con una squadra padrona del campo che ha dominato dall’inizio alla fine della partita. Intanto sul fronte mercato Gasp cerca un tassello importante per l’attacco e la dirigenza nerazzurra avrebbe già individuato il profilo ideale da inserire nella squadra. Boga Sassuolo AtalantaSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, si tratta di Jeremie Boga. L’esterno del Sassuolo avrebbe già raggiunto un accordo con la Dea per un contratto che lo lega fino al 2026 ed ora la dirigenza sarebbe concentrata nel trovare un’intesa con il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Dea è in un momento di forma straordinario. In campionato, nonostante le assenze dell’ultimo periodo, è rimasta incollata alla vetta ed ora è solo a meno 5 dalla capolista Napoli. L’ultima partita partita è stata un capolavoro tattico con una squadra padrona del campo che ha dominato dall’inizio alla finepartita. Intanto sul fronte mercato Gasp cerca un tassello importante per l’attacco e la dirigenza nerazzurra avrebbe già individuato il profilo ideale da inserire nella squadra. BogaSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, si tratta di Jeremie Boga. L’esterno delavrebbe giàuncon la Dea per un contratto che lo lega fino al 2026 ed ora la dirigenza sarebbe concentrata nel trovare un’intesa con il ...

